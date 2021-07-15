フィラ　ワンピース　M

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商品詳細
キーチェーン柄紺色と赤のラインがオシャレです⭐︎サイズ⭐︎Mサイズ身丈約76cm身幅約45cm⭐︎状態⭐︎目立った汚れ、ほつれなし 自宅保管なので、ご理解ある方よろしくお願いしますお値下げしました
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