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フィラ　ワンピース　M
商品番号 U72296898666
商品名

フィラ　ワンピース　M
ブランド名 フィラ
特別価格 税込 1,710 円
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商品詳細

キーチェーン柄紺色と赤のラインがオシャレです⭐︎サイズ⭐︎Mサイズ身丈約76cm身幅約45cm⭐︎状態⭐︎目立った汚れ、ほつれなし　　　　自宅保管なので、ご理解ある方よろしくお願いしますお値下げしました
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