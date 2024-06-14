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商品詳細
使用感はありますが、まだまだ使えると思います。傷等は画像をご確認ください。状態は良いほうだと思います。あくまで中古ですのでノークレームノーリターンでお願い致します。付属で未使用のケースもつけます。ご検討ください。
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