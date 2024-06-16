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ヨネックス　NEXIGA 70V ネクシーガ　　ラケット　ソフトテニス
商品番号 E14008231992
商品名

ヨネックス　NEXIGA 70V ネクシーガ　　ラケット　ソフトテニス
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 2,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヨネックス　ソフトテニス　中古ラケット前衛用NEXIGA70V×1専用ケース×1SL2元グリップ　ややボロいですシャフトに落ちない汚れが購入時からついています。(画像8・9)ガット　ガムゾーン　30ポンド(張った時)
http://narcologia.ru/goods/enquire187089.html
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