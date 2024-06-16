ヨネックス　NEXIGA 70V ネクシーガ　　ラケット　ソフトテニス

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商品詳細
ヨネックス ソフトテニス 中古ラケット前衛用NEXIGA70V×1専用ケース×1SL2元グリップ ややボロいですシャフトに落ちない汚れが購入時からついています。(画像8・9)ガット ガムゾーン 30ポンド(張った時)
http://narcologia.ru/goods/enquire187089.html
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