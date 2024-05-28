【カープ】広島カープ 大瀬良大地 グッズ

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商品詳細
【商品名】『広島カープ大瀬良大地グッズ』☆1、2回程の使用の為、状態は良です。◎マフラータオル(大瀬良)◎ミニタオル(大瀬良)◎選手トートバッグ(大瀬良)◎うちわ(大瀬良)◎キャップ(大瀬良)◎チケットホルダー(ハッピースラィリー)～～～～～～～～～～～～～～～～～～※『コンビニ・ATM支払い』の方は、トラブル防止の為コメントください。☆当方、喫煙者・ペットはおりません。【発送について】★「メルカリ便」を予定しております。～～～～～～～～～～～～～～～～～～#ワクワクプロ野球7#広島カープ#広島#カープ#NPB#広島東洋カープ#野球#プロ野球#大瀬良大地#大瀬良#ピッチャー#投手#レプリカユニフォームビジター用#ハイクオリティユニフォーム#グッズ#マフラータオル#限定#ミニタオル#チケットホルダー#ハッピースラィリー#スラィリー#ピンクスラィリー#選手#トートバッグ#手提げ#バッグ#うちわ#扇子#カバン#小物入れ#キャップ#帽子野球チーム...広島東洋カープ種類...チケットホルダー
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