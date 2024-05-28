【美品】Tecnifibreテクニファイバー ラケットバッグ

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こちらでお譲りいただきましたが、一度も使っていないため出品します。前持ち主様も数回使用したのみとのことで、使用感はほぼなく全体的に綺麗ですが、ふた裏面に汚れあり(写真にてご確認ください)自宅保管であったことをご理解お願いします。発送時は折りたたみますのでご了承ください。