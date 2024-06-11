ヨネックス ポリツアープロ 125　200mロール　YONEX　ブルー

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商品詳細
ヨネックスポリツアープロ125YONEXPOLYTOURPRO125200mロールPTP125-2日本製新品未使用品値下不可柔らかめの打球感で肘や肩に優しい。ゲージ 1.25mm長さ 200m構造 モノフィラメント素材 芯糸／ハイポリマーポリエステルカラー ブルー#テニスストリング#テニスガット#ルード#フルカチュ#西岡良仁#ティアフォー#キリオス#大坂なおみ#シェルトン#ヨネックス#YONEX用途···硬式種類···ガットガットの素材···ポリエステル
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