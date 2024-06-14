☆レア品☆　ナイキ NIKE 軟式木製ノックバット 赤 91cm 580g

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商品詳細
ナイキのレアバットです。バットのコレクションが多くなってきたので出品します。商品説明メーカーナイキ品名軟式木製ノック品番BT0091長さ91cm重さ（平均）580g直径（実寸）約6cm品質ホー材競技の種類...硬式競技の種類...軟式素材...木バランス・特徴...トップバランス
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