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アディダス　ベンチコート　160センチ　ネイビー
商品番号 D84437267983
商品名

アディダス　ベンチコート　160センチ　ネイビー
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 1,498 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アディダスのベンチコートです。サイズは160センチお色はネイビーです。内側はフリース素材ですごく暖かいです。すぐサイズアウトしてしまったので１年だけ秋から春にかけて使用後自宅保管です。状態はきれいだと思います。
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