アディダス　ベンチコート　160センチ　ネイビー

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商品詳細
アディダスのベンチコートです。サイズは160センチお色はネイビーです。内側はフリース素材ですごく暖かいです。すぐサイズアウトしてしまったので１年だけ秋から春にかけて使用後自宅保管です。状態はきれいだと思います。
http://narcologia.ru/goods/reinforcement954299.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei539571.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle956125.html
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