全国制覇10回　準優勝4回　名門　藤枝東サッカータオルマフラー

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静岡県の名門藤枝東高校サッカー部のタオルマフラーになります。少年サッカー発祥の地静岡県藤枝市の藤枝東高校のタオルマフラーどうでしょうか？新品で使わず保管しておいた物なので未使用に近いにしました。よろしくお願いします。藤枝東出身のサッカー選手中山雅史渡辺毅山田暢久長谷部誠佐賀一平河村優岡田佑樹金澤大将成岡翔大井健太郎岡田隆中村優希山田大記原田圭輔村松大輔河井陽介石神幸征藤田息吹見崎充洋赤星貴文碓井健平長沢裕弥平尾拳士朗片井巧熱川徳政石川竜也稲垣博行三上明紀加藤寿一倉田安治中村一義碓井博行堀井美晴松永章山口芳忠菊川よしお桑原勝義富沢清司橡尾健次松永碩松永信夫松永行笹野積次など元日本代表は19人です。静岡学園三浦学苑鎌倉学園東海大相模日大藤沢明大中野桐光学園桐朋学園作新学院国学院栃木矢板中央新潟明訓敦賀気比丸岡秋田商能代光星学院八戸青森山田日大藤沢前橋育英藤枝明誠藤枝順心浜松開成館帝京長岡履正社大阪桐蔭上宮太子興国昌平武南浦和南東福岡旭川実八千代松陰市立船橋我孫子流通経済大柏習志野山梨学院山手学院敬愛学園東山洛南京都橘山城徳島市立明徳義塾神村学園国見鹿児島実れいめい常盤木学園大商学園キティこけし靴下大谷翔平Ｔシャツステッカー三峯神社氷川神社久能山東照宮日光東照宮小國神社御金神社金持神社出雲大社伊勢神宮お守り