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メッセージカード☆グローブ☆野球ボール☆野球部☆引退☆卒団☆卒業☆寄せ書き☆色紙
商品番号 U71554994173
商品名

メッセージカード☆グローブ☆野球ボール☆野球部☆引退☆卒団☆卒業☆寄せ書き☆色紙
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 2,072 円
在庫状況 あり

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商品詳細

グローブ型のメッセージカードです。色紙などに貼り付けてお使いいただけます。♡ご注文の方はコメントにてお知らせください。専用をお作りします。♡上質紙で製作しています。♡グローブのみ(大)1枚40円＋送料(メルカリ便)グローブのみ(小)1枚30円＋送料(メルカリ便)　野球ボール付きだと1枚につき+20円追加料金　が発生します。♡送料含まず300円以上になるようお願い致します。送料含まず300円に満たない場合は300円に切り上げさせていただきます。※300円以上でないと利益がないのでご理解頂きますようよろしくお願いします。♡ハンドメイドで制作しています。丁寧に作ることを心掛けていますが、バリが残ったり、ボンドや糊のはみ出し等あります。ご了承ください。♡カードの大きさ変更できます。コメントにてご相談ください。追加料金が発生する場合があります。♡文字や背番号など追加を希望される方はご相談下さい。#バスケ部#バスケットボール部#バスケットボール#サッカー#スポーツクラブ#少年団#記念品#色紙#ハンドメイド#オーダー#ユニフォーム#サッカーボール#スパイス#写真フレーム#部活#寄せ書き#フォトフレーム#写真立て#ミニバス#引退#退団#アルバム#メッセージカード#野球#野球ボール#野球部#お守り#壮行会#誕生日カード#二つ折りメッセージカード#グローブ
http://narcologia.ru/goods/Adder254275.html
http://narcologia.ru/goods/ordering798779.html
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メッセージカード☆グローブ☆野球ボール☆野球部☆引退☆卒団☆卒業☆寄せ書き☆色紙
色紙シール　野球　同一商品60個までメール便可能

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