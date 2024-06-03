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ヨネックス パワークッション エアラスダッシュ3 ワイド GC SHTAD3WG
商品番号 P39788531410
商品名

ヨネックス パワークッション エアラスダッシュ3 ワイド GC SHTAD3WG
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 2,584 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヨネックスパワークッションエアラスダッシュ3ワイドGCSHTAD3WGメンズレディーステニスオムニクレー用シューズ4E:レッドYONEXサイズ　26cm4、5回使用しましたインソールは未使用◇新設計アウトソールが自在なフットワークを生む、ヨネックス最軽量モデル■アルペンカラー(メーカーカラー):レッド(459:レッド)■甲材(アッパー):合成繊維+合成樹脂+人工皮革■底材(ソール):ゴム底■ワイズ:4E対応コート···オムニ・クレー兼用サイズ···26〜26.5cm性別···レディースメンズ兼用
http://narcologia.ru/goods/providence969494.html
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