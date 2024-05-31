テーラーメイド ステルス 7w フェアウェイウッド VENTUS BLUE ...

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商品詳細
テーラーメイド人気モデル···ステルス利き手···右ロフト角:７W[21度]シャフトの硬さ:VENTUS BLUE [ ６／S ]ベルコア付きです。フェイスとフェイス上部に石噛みによる小さな傷があります。
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