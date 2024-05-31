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テーラーメイド ステルス 7w フェアウェイウッド VENTUS BLUE
商品番号 T37132870363
商品名

テーラーメイド ステルス 7w フェアウェイウッド VENTUS BLUE
ブランド名 テーラーメイド
特別価格 税込 13,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テーラーメイド人気モデル···ステルス利き手···右ロフト角:７W[21度]シャフトの硬さ:VENTUS　BLUE　[　６／S　]ベルコア付きです。フェイスとフェイス上部に石噛みによる小さな傷があります。
http://narcologia.ru/goods/assessor59903.html
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