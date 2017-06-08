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商品詳細
【初心者用】キャロウェイゴルフセットドライバーXRロフト9.5度シャフト三菱クロカゲ50フレックス50Ｓ長さ46インチ3WXホットロフト15度長さ43インチフレックスRシャフト純正シャフト300yスプーンで話題になったクラブ7WXRロフト21度長さ42.25インチフレックスSR純正シャフトUTXホットロフト22度長さ40.25インチシャフトS純正シャフトアイアンレガシーV5〜9PW6本セットシャフト純正50RカーボンシャフトAWクリーブランドCG17シャフトNS950S52度SWキャロウェイジョーズシャフトNS950S58度パターオデッセイホワイトホットNO4長さ35インチシニアツアー多数使用モデル名器のクラブです。ヘッドカバー無しキャンディーバックルコック9インチ赤黒のコントラクションでカッコいいです。(フード無し)中古品の為理解ある方お勧めですNCNRでお願いします。
http://narcologia.ru/goods/shuttle973925.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle368666.html
http://narcologia.ru/goods/protein407734.html
キャロウェイ【初心者用】ゴルフセット
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