アンティーユ　お昼の夢　ANTU　おはよう　シークレット

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商品詳細
※11月初旬頃発送予定です。お取り置きご希望の方はコメントくださいませ。送料込47,000円へ変更いたします。ご覧いただきありがとうございます。PENNY'SBOXxDOLLZONE「ANTU(アンティーユ)：お昼の夢」のシークレット『おはよう』ちゃんです。中身の確認のため開封しておりますが、新品未使用です。海外製品のため初期不良等の対応はできかねます、ご了承下さい。緩衝材を入れた段ボールにて発送いたします。種別...ドール
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