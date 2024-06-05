新作♥️羊毛フェルト✨子猫香箱座り❶✨お手てナイナイ✨ハンドメイド

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商品詳細
種別···ぬいぐるみ素材···羊毛フェルト羊毛フェルトでできた白猫子猫の香箱座り❶スタイルを作りました鑑賞用で、優しいお取り扱いをお願いいたしますsize約15×9cmこちらの他にも出品しておりますのでご覧くださいませ(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)#kedama_art8000→#白猫#子猫#猫#プレゼント#香箱座り#羊毛フェルト#ハンドメイド#飾り物#置物#肉球#マンチカン
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