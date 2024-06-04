最終価格‼️★SD17 土方歳三♡ヘッド デフォルトアイ\u0026ウィッグ★

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ご覧いただき、ありがとうございます(*^^*)2020年の里帰りフェア✨の時に、ピーリングとCiera様❤︎監修のダークメイクに変更しております！！デフォルトのメイクより、まろやかな？笑中性的なメイクです(*Ü*)ﻌﻌﻌ♥左手眉頭のメイクが薄れています。また、経年劣化による黄変、左頬に多少の擦れ等ありますので、ご理解いただける方のみご購入ヨロシクお願いいたします★彡とても気に入っていて、手放すつもりはなかったのですが、環境が変わり、なかなか構ってあげられないので、、、ぜひ！大切に可愛がって下さる方にお譲りしたいと思い、思い切って出品いたしました(⋆ᴗ͈ˬᴗ͈)”お譲りするのは、ヘッド、デフォルトアイ、デフォルトウィッグの3点です！バラ売り不可❌即購入OK‼️＊里帰りした際のVOLKSさんのダークメイクの証明書が引越しの際に紛失した様で、現在無いのですが、発送するまでに見つかりましたら同梱いたします！⚠️あくまで1度人の手に渡った物ですし、素人判断の為、気になる方や神経質な方のご購入はご遠慮くださいm(__)mどうぞ！ヨロシクお願いいたします(*˙ω˙*)•*¨*•.¸¸♬︎※他サイトにも出品しておりますので、急に削除する場合もありますので、ご了承くださいm(__)m#スーパードルフィー#VOLKS#SD17#土方歳三#ヘッド#bjd#球体関節人形種別···ドール