Cristal d'Arques クリスタルダルク ロンシャン 5客

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商品詳細
Cristald'ArquesLongchampクリスタルダルクロンシャン フランス製 5客自宅の棚で飾っていましたが未使用品です。ウイスキーやブランデーなど飲むのにいいと思います♪箱はありませんので、プチプチなどでしっかり梱包してお送り致しますm(._.)m【サイズ】口径：約7㎝高さ：約9㎝
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