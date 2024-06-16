カウチソファ　福岡県福岡市

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購入時期は2021.1頃です。背もたれ、座面、脚は外すことが可能です。掃除も楽ちんです。引越し先に不要なので、引き渡しできれば嬉しいです。福岡県福岡市在住でございます。土日であれば、車まで運ぶお手伝いもさせて頂きます。比較的綺麗だと思いますが、写真添付にある目立たない程度の小さな小傷とペン跡があります。喫煙者及びペットはおりませんが、中古品なのでご理解ください。お値段交渉等可能な限り承りますので、お気軽にお声掛けください。テイスト···エレガント、シンプル・ベーシックカラー···ブラウン