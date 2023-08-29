フランスアンティーク　ムーランデルー　ラヴィエ　PANTIN オーバルプレート

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横29.2㎝縦20.5㎝高さ3.5㎝1923年フランスアンティークフランス ムーランデルー＆アマージュラヴィエオーバルプレートPANTINインディゴブルーのアールデコデザインのステンシルが可愛いラヴィエです。ラヴィエとは食事の前に頂く前菜、アペリティフ盛り付けるお皿のことです。このオーバルのラヴィエは、コンパクトで使い勝手のよいサイズだと思います。こちらのムーランデルー窯は、サンタマン窯から同じ会社の傘下になったりしているためデザインや質がサンタマン窯の製品と似ており、同じ風車のバックスタンプを使用しています。PANTINと呼ばれるシリーズ。バックスタンプは1923年のものでちょうど100年経過しています。チーズやお菓子などはもちろんブルーなので染付や和のテイストにも合いそうです。ワレやカケはありませんが、ステンシルする際の色トビや、縁の 窯傷、細かな経年による貫入もあります写真でご確認ください。アンティークなど古いものにご理解のある方に。フランスアンティークドイツアンティークフランスビンテージドイツビンテージファイアンスフィーヌbadonvillerVilleroy\u0026Bochビレロイ\u0026ボッホオールドストラスブールムーランデルーmoulindesloupsサルグミンヌsarregueminesagresteアグレストムスティエ花リムGienLimogesフランスアンティークアンティークプレートプレート皿テールドフェールショワジー・ル・ロワChoisyleroiショワジールロワサンタマンジアンGienクレイユモントロークレイユエモントローCreiletmontereauCreilmontereauモントローロンウィリュネビルオクトゴナルLunevilleLongwyAuplanteurdecaiffaSalinsグリザイユgrisailledigoingiencreilmontereau