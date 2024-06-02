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【ウェッジウッド】ユーランダーパウダールビー ティーカップ\u0026ソーサーセット
商品番号 S83148428698
商品名

【ウェッジウッド】ユーランダーパウダールビー ティーカップ\u0026ソーサーセット
ブランド名 ウェッジウッド
特別価格 税込 1,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ウェッジウッド】ユーランダーパウダールビーティーカップ\u0026ソーサーセット普通に使用していたものです。金彩が持ち手の部分が写真のように薄くなっていますが上から見る分には目立つようには見えません。美品ではありません。普通にご使用したい方向けです。もう一つカップのみも出品してます。よろしくお願いします。カップ＆ソーサー
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