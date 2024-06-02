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- 【ウェッジウッド】ユーランダーパウダールビー ティーカップ\u0026ソーサーセット
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商品詳細
【ウェッジウッド】ユーランダーパウダールビーティーカップ\u0026ソーサーセット普通に使用していたものです。金彩が持ち手の部分が写真のように薄くなっていますが上から見る分には目立つようには見えません。美品ではありません。普通にご使用したい方向けです。もう一つカップのみも出品してます。よろしくお願いします。カップ＆ソーサー
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