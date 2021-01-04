未使用３人用布製ソファ トリプルソファー クッション付き　脚付き

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商品詳細
未使用の3Pソファです。トラブル防止の為、発送はお受けしておりません。見落としなどがあるといけませんので、現物確認をお願いします。本体：(約)幅180cm 奥行79cm 高さ86cm（座面高42cm）(脚高16cm）アイボリーと淡いネイビーのツートンカラー ファブリック座面：Sバネ、ウレタンフォーム、ウェービングベルトクッション付き（大：66×51 中：42×46 小：36×42cm）右肘ぐらつきあります。現物確認をお願いします。
http://narcologia.ru/goods/procurement490633.html
http://narcologia.ru/goods/passionate93313.html
http://narcologia.ru/goods/protein801634.html
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