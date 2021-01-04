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未使用３人用布製ソファ トリプルソファー クッション付き　脚付き
商品番号 T89704689899
商品名

未使用３人用布製ソファ トリプルソファー クッション付き　脚付き
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用の3Pソファです。トラブル防止の為、発送はお受けしておりません。見落としなどがあるといけませんので、現物確認をお願いします。本体：(約)幅180cm　奥行79cm　高さ86cm（座面高42cm）(脚高16cm）アイボリーと淡いネイビーのツートンカラー　ファブリック座面：Sバネ、ウレタンフォーム、ウェービングベルトクッション付き（大：66×51　中：42×46　小：36×42cm）右肘ぐらつきあります。現物確認をお願いします。
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