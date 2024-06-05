リクライニング リクライニングチェア 座椅子 肘付き座椅子 ベルベ

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リクライニングリクライニングチェア座椅子肘付き座椅子ベルベサイズ：71×101×65cmカラー：ダークグレー素材:クッション材:マイクロファイバー構造部材:鉄張り材:リネン100%クッション材:マイクロファイバー商品サイズ:71×101×65cm梱包個口:1梱包サイズ:64.5×56.5×32.5cm重量(Netweight):10.9kg重量(Grossweight):12.9kg組立品/完成品:完成品【4wayで使える座椅子】シーンや体勢に合わせて座椅子の形を変えられます。【安心の日本製ギア、14段階調節可能】背もたれ部分に日本製の14段階ギアを採用します。【肘掛け付きでより快適】肘掛けにクッションがたっぷり。【小物収納設計】片側に収納袋とカップバッグが付【4wayで使える座椅子】シーンや体勢に合わせて座椅子の形を変えられます。【安心の日本製ギア、14段階調節可能】背もたれ部分にKoYo製の14段階ギアを採用します。【肘掛け付きでより快適】肘掛けにクッションがたっぷり。【小物収納設計】片側に収納袋とカップバッグが付きます。【ファブリック生地】ファブリック素材を使用していて一年中快適に使えます。新品開封未使用外箱には傷また汚れがある、普段使用問題なしご了承ください。