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有田焼　源右衛門窯　朱泥菊形小鉢
商品番号 K84356614024
商品名

有田焼　源右衛門窯　朱泥菊形小鉢
ブランド名 有田焼
特別価格 税込 1,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ぬ朱色の内側に手書きの菊の花の絵付けの、小さく可愛らしい小鉢です。購入時期は不明ですが、そこそこ古いと思われます。長期間食器棚に保管していましたので、外側に擦り傷があります。それぞれの傷はつま楊枝先程の点のようなものから1㎜程のものまであります。ひびや欠けは有りません。今後使う予定が無さそうなのて、活用して頭ける方がいらっしゃれば幸いです。◾サイズ　高さ4.5cm　口径6.3cm◾箱がありません。厳重な梱包で、発送させて頂きます。よろしくお願いいたします。切子/焼き物ブランド...信楽焼
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