有田焼　源右衛門窯　朱泥菊形小鉢

ぬ朱色の内側に手書きの菊の花の絵付けの、小さく可愛らしい小鉢です。購入時期は不明ですが、そこそこ古いと思われます。長期間食器棚に保管していましたので、外側に擦り傷があります。それぞれの傷はつま楊枝先程の点のようなものから1㎜程のものまであります。ひびや欠けは有りません。今後使う予定が無さそうなのて、活用して頭ける方がいらっしゃれば幸いです。◾サイズ 高さ4.5cm 口径6.3cm◾箱がありません。厳重な梱包で、発送させて頂きます。よろしくお願いいたします。切子/焼き物ブランド...信楽焼



朱泥菊形 小鉢



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朱泥菊形 小付



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