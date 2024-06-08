【送料無料】幅127cm NEW RETRO オリジナル 2人掛けソファ

注意事項▼誠に恐れ入りますが北海道・沖縄・離島エリアへの配送は行っておりません。出荷条件1～4営業日以内の発送予定となります。NEWRETRO2人掛けソファー。懐かしくて落ち着く、なんだかほっとするソファ。【組立品】サイズ・容量幅：127ｃｍ×奥行き：73ｃｍ×高さ：70ｃｍシートまでの高さ３６ｃｍ座面幅１１５ｃｍ座面奥行き５０ｃｍアームの高さ５０ｃｍ規格材質：天然木／ウレタンフォーム／ウェービングベルト、張り地／バイキャストＰＵレザーメーカー品番11212#2人掛けソファ#ラブソファ#ローソファ#西海岸#北欧#2人掛け#ソファ#レトロ#リビング#ダイニング#韓国#韓国インテリア#インテリア#家具#住まい#ダークブラウン#ブルー#グレー#グリーン#ベージュ



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