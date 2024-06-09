未使用保管品✨九谷焼 隆仙 松竹梅 八角皿 単品✨お正月 吉祥 中皿 取り皿

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ご覧いただきありがとうございます(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)ご購入前にはプロフィール、商品説明、掲載写真全てをご確認下さいませ(人´∀｀)九谷焼隆仙造松竹梅八角皿単品になります(*´꒳`*)おめでたい八角型のお皿に鮮やかな九谷五彩で松竹梅が描かれた華やかな器は、普段使いからおもてなしの席まで食卓を美しく格調高く演出します✨【サイズ】素人の手による計測ですので多少の誤差はご容赦下さいませ。直径：約18.5〜19.5cm高さ：約3.0cm未使用ですが長期保管品につき、お皿、お箱ともに多少の経年劣化があろうかと存じますので、「未使用に近い」にしています。お皿立ては付属いたしません。箱はございませんので、緩衝材等でお包みします。神経質な方や少しでも気になさる方はくれぐれもご購入をお控え下さい(__)梱包にはできるだけリサイクル資材を利用いたします。スムーズで気持良いお取引を心がけますので、どうぞよろしくお願いいたします(*´꒳`*)✨#九谷焼#八角皿#中皿#取り皿#松竹梅#清水焼#有田焼