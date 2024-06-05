スツール イタリア オットマン \u0026ベージュ＆ホワイト 猫脚 玄関用 ドレッサー用

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#舶来堂スツールにて他シリーズも展開しております。サイズ：Ｗ46×Ｄ32×Ｈ45cm脚部内寸：Ｗ36.5×Ｄ23.5×Ｈ34cm重量：約3kg生産国：イタリア製 本商品はアンティーク仕上げとなりますので色ムラ等、1点1点色味や表情が若干異なる事がございます。イタリア製クラシックスタイルのスツールは、伝統的な様式美が魅力で猫脚の曲線美や繊細な彫刻は西洋の貴族に使われていた家具のような美しさです。ワンランク上のお部屋を目指しませんか※九州・北海道・沖縄・離島など一部地域の場合、送料が異なる場合がございます。ご購入前にコメントにてご相談くださいませ。#舶来堂オットマン#舶来堂チェア#舶来堂ソファ222-1405