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TRAKTOR S3　2023年購入
商品番号 E22328366031
商品名

TRAKTOR S3　2023年購入
ブランド名 Espare
特別価格 税込 15,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023年3月に購入しました。自宅にて使用していましたが,引っ越しに伴い出品致します。購入後2ヶ月程触った程度です。動作問題ありません。付属品すべて揃ってます。元箱に入れてお送り致します。トランスファーIDはご購入後お知らせ致します。発送は土曜日になります。どうぞ宜しくお願い致します。
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