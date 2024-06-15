SUICA mini 1.5人掛けソファー　新品　未使用７日間限りのセール

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ご覧頂き、ありがとうございます♪今年の5月に購入して、新品、未使用の物です。コンパクトなミニソファーです。デザイン、形も可愛いらしくお部屋を引き立てくれるソファーです。大手ネットサイトより、¥19800で購入しました。送料込のお得なお値段にしました。新品ではありますが、海外で作られた製品ですので、ご理解頂ける方のみ、ご購入下さいませ。☆￼即購入、歓迎☆大きな物につき、返品はご遠慮願います。☆送付されてきたままで、お送りします。 送付された時に箱が、少しやぶれておりまし たので、補修して送付します。(中の発泡スチーロールも、取り出した時に亀裂が入ってしまいましたが、ソファーには問題ありません）☆家具ですので、受け取りをきちんとして下さ れる方、ご購入下さい☆送付時の破損などは、発送会社とご対応を お願いします。☆北海道、沖縄、離島の方は申し訳ありませんが、発送の関係でご遠慮下さい。☆関東以外の地域ですと送料が、プラスになる場合がございます。購入前にコメントをお願いします。☆特別価格なので、お値引きはご遠慮下さいま せ。７日後に価格は、変わります。☆発送にお時間がかかる時がございます。☆プロフィールをご覧の上、ご購入下さいませ。カラー···グリーンテイスト···姫系・フェミニン・ロマンチック