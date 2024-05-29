シンガポールロビンソン百貨店　絵皿

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TWG」で優雅なティータイム「威南記海南鶏飯賓室」でチキンライス ... TWG」で優雅なティータイム「威南記海南鶏飯賓室」でチキンライス ...

シンガポール ロビンソン百貨店の絵皿1858年に創業して160年以上続いた老舗百貨店、ロビンソン百貨店の絵皿だと思います。今は閉店してしまったようです。だいぶ前にシンガポール旅行で買ってきたものです。ずっと包んで自宅保管でした。裏に少しスレのような所があります