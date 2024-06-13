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KOIZUMI コイズミ エルゴノミックチェア 座面と肘高調整可能 4個
商品番号 R64342361506
商品名

KOIZUMI コイズミ エルゴノミックチェア 座面と肘高調整可能 4個
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 24,570 円
在庫状況 あり

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商品詳細

KOIZUMIコイズミエルゴノミックチェア❹個セット座面426~516mm肘高620~710mmその中2台は新品です。KOIZUMIコイズミエルゴノミックチェアJG4-36GRサイズ:w665×d655×h96~15mm座面高:44~53mm肘高62~71mmサイズ:w665×d655×h96~15mm座面高:44~53mm肘高62~78mm色:オレンジ生産国:台湾シンクロロッキング4°最前部のみ固定可能、倒した状態で固定はできません座面高44~53㎜肘高62~78㎜長時間デスクに向かう方の姿勢や身体を考えた設計。腰や背中に負担がかかりにくい構造と機能。スクエアデザインのシンプルモデル。アマゾンで新品今の値段1個24826円です。写真通りです。テーブルは無いです。要らないの場合はコメント下さい。希望は取りに来るな方におすすめ。また値引きは出来ます。どうぞ宜しくお願い致します。
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