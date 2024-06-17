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MARNI マルニ木工　マキシマム　トリプルソファ　３人掛　ロココ調　猫脚
商品番号 V15594425251
商品名

MARNI マルニ木工　マキシマム　トリプルソファ　３人掛　ロココ調　猫脚
ブランド名 マルニ
特別価格 税込 15,374 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MARNIマルニ木工マキシマムアンドリュー3人掛けソファです。全体的な色合いや柄、枠のデザインの彫刻等とても凝っており、程よい高級感と品を感じる素敵なお品です。ソファ外寸横180cm奥行78cm高さ77cm座面横160cm奥行55cm高さ37cm肘掛け高さ54.5cmマルニ木工らしくとてもしっかりとした作りです。大きく存在感があり、上質で色気のある雰囲気でインテリアの主役になれる一品です。木枠の彫刻も美しいです。座面は程よく柔らかく反発が少しあり、背もたれはやや硬めです。リラックスでき、長く座っても疲れないと思います。座面カバーはファスナー付で取り外せますので洗濯でき便利です。全体的に小傷、使用感はございますが味だと思っていただけましたら幸いです。個人的にはピカピカより魅力的に感じます。発送は梱包発送たのメル便、ヤマト運輸のプロの梱包で発送させていただきます。設置したい場所まで運んでいただけます。全国一律送料18,500円込みのお値段です。とても素敵なお品です！ぜひよろしくお願いいたします。#ssの家具　下記検索用になります。岩倉榮利飾り棚キュリオケースKarimoku飛騨産業キツツキ柏木工condehouseカンディハウスカリモク　マルニ木工IDC大塚家具アンティーククラシックビンテージヴィンテージイタリアイギリスアメリカカントリー伊勢丹高島屋楢三越ブルージュドマー二モダンカッシーナイデーコンランシボネBoconceptボーコンセプトアメリカビンテージTruckドレクセルdrexelアクタスジャーナルスタンダード無印良品unicokartellhhstyleミッドセンチュリー松本民芸北海道民芸民藝　柳宗理家具蔵マスターウォール応接骨董古道具北欧IDEEペリアン長大作渡辺力minottiミノッティデンマーク匠大塚　木製家具ビンテージヴィンテージレトロ家具フラワースタンド電話台リビング小物オールド　レトロクラシック　ヨーロッパ　高級　家具　椅子　ソファ　230614201810000
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