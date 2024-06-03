スターバックス ★ バリスタ チュンシク スプラッシュ タンブラー

★予めご了承ください★・早い者勝ち！別の方と交渉中やコメントを頂いている最中でも、先にご購入頂いた方を優先させて頂きます。・専用ページをお作りした場合でも、別の方が先にご購入した場合はそちらが優先になります。・スタバタンブラーꔰꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꗥꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔹꔰStarbucksスターバックスバリスタチュンシクスプラッシュコールドカップ(c)ChoonsiksplashcoldcupKAKAOFRIENDS591mlカカオフレンズキャラクター『チュンシク』の可愛らしい、591mlサイズ、プラスチックコールドカップです。プラスチック製で軽く、広い入り口のため洗浄しやすく便利です。電子レンジ、食器洗い機は使用できません。洗浄の際は必ず手洗いしてください。完全に密閉されませんのでご使用にご注意ください。※１個の価格です。・新品未使用・591ml・プラスチック製タンブラー・スタバ正規品(偽物は取り扱いしません。)・その他：商品の性質上、細かな擦れ等がある場合があります。・カメラやPCの環境、光の加減等で多少商品写真色の違いがある場合がございます。#Starbucks#スターバックス#スタバ#タンブラー#マグ#韓国#中国#台湾#日本未発売#海外限定品a954



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