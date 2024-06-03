BoConcept ボーコンセプト ソファー

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商品詳細
2021年引っ越し時に青山のBoConceptで一目惚れし新品で購入したソファーです。BoConcept/ボーコンセプト北欧デンマーク発祥のインテリアショップボーコンセプト製品の高級ソファーです。レザーでオーダーしました。ゆったり大きく座り心地最高です。多少の使用感はございますが綺麗ですまだまだご使用できます。お部屋に合わせやすい色となっております。カラーホワイトサイズ3～3.5人掛け（171～200cm）横幅230cm高さ70cm奥行き88cmシートの奥行き50cm素人採寸ですので若干の誤差あるかもしれません。納品まで3ケ月待ちました。まだ2年しか使用していませんがお部屋の模様替えの為出品させて頂きます。中古品扱いのため、価格を下げて出品させて頂いております。BoConceptボーコンセプトI.D.V23人掛けブラッシュドスチール ワイド アームレストワイドアームソファ シンプル お洒落インテリア ソファー 3pモダン ナチュラル 高品質高級新たなソファーが来月到着しますので、お値下げしました。
http://narcologia.ru/goods/organization537062.html
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