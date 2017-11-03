フェンダージャパン　ストラトキャスター　ボディ

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商品詳細
タイプ···ストラトキャスタータイプシリーズ···Stratocasterボディタイプ···ソリッドフェンダージャパンのボディです。ボディはSTR.730ブルーベリーサンバースト金属パーツにサビ、曇りは有ります。通電確認済み。ヘッド側ゴールドパーツ及びロックナットに変更するためのパーツも全て揃っています。取り付けはご自身でお願いします。○フロイドローズオリジナル○ゴールドパーツ○PUオリジナル国産の22フレットネックをサービスで付けます。ネックポケットにはピッタリはまり、とりあえず全て組めば音出しは可能かと思います。ネックはフェンダー製ではなく、あくまでサービス品とお考えください。
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