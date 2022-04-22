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アンティーク　バス　ブリキ おもちゃ 夏　海　マリン　山　ドライブ　キャンプ
商品番号 V96380364269
商品名

アンティーク　バス　ブリキ おもちゃ 夏　海　マリン　山　ドライブ　キャンプ
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 1,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

かわいらしいブリキのおもちゃ（アンティークバス）です。細部まで細かく作られています。映画のワンシーンを連想させるかわいらしい品です。＜デザイン＞　写真画像の通り＜サイズ＞幅＝約２６センチ　奥行＝約１２センチ　高さ＝約１５センチ＜素材＞ABS樹脂、スチール新品、送料無料です。
http://narcologia.ru/goods/traverse321526.html
http://narcologia.ru/goods/competitive385381.html
http://narcologia.ru/goods/message34927.html
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商品详情
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