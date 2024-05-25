茶道具 茶碗 御本 寺垣外窯 杉本貞光 裏千家 鵬雲斎 大宗匠 箱書 信楽 ...

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商品詳細
御本写茶碗寺垣外窯杉本貞光裏千家鵬雲斎大宗匠箱書共箱作歴入り口径約13.5cm高さ7.8cmとても綺麗な状態です#茶道具#茶碗#御本#信楽#寺垣外#杉本貞光#貞光#裏千家#鵬雲斎#家元#大宗匠#立花#大亀#老師
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