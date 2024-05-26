ロシア雑貨☆ベレスタ白樺 収納box ナナカマド マトリョーシカ

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白樺細工ベレスタ ななかまど柄ボックスb076 白樺細工ベレスタ ななかまど柄ボックスb076



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伝統工芸品、白樺樹皮で作られたベレスタの収納ボックスです。なんと白樺樹皮から切り取られたナナカマド(Rowantree)の実が立体的に施されている作品です♪ロシア人ベレスタアーティストのガリーナさんによってカットされたナナカマドの実や葉が美しくハンドペイントされ、蓋とBoxに貼り付けられています。また枝や葉先なども繊細に描き加えられ美しく仕上げられています♪ナナカマドが施されている側面の茶系の色は白樺樹皮の天然の色で、美しいグラデーションをお楽しみ頂けるboxになっています。収納ボックスとしてはもちろんのこと、防腐・抗菌効果があるのでBreadBoxとしてパンを保存してお使い頂けます。またインテリアの一部として飾っておくだけでもとても華やかで雰囲気があります。2023年9月に届きました。商品は新品で良好な状態です。＊サイズ…横幅約21.0cm×奥行き約16.5cm×高さ(蓋含む)約23.0cm/(蓋含まず)約18.0cm＊素材…白樺の樹皮【ロシア製】〜＊ベレスタとは＊〜白樺の樹皮で作られたロシアの伝統工芸品です。白樺には天然の防腐・抗菌効果があるため、昔はパンやミルク、蜂蜜といった食品などの保存に使用されていたそうです＾＾\"Рябинка\"Rowantree