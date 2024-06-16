美品 マルティグラス 鳥 セット

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商品詳細
小さめ高さが約７センチ幅が約６センチ全長が約１１センチです。大きめ高さが約９センチ幅が約７センチ全長が約１６.５センチです。キラキラして美しいです。よろしくお願い致します。美品マルティグラス鳥セットまとめ売りガラスガラス細工置物置き物インテリア雑貨インテリア雑貨素材···ガラステイスト···アンティーク・クラシック、ミッドセンチュリー、モダン、レトロ・ミッドセンチュリー、姫系・フェミニン・ロマンチック高さ···～19.9cm
http://narcologia.ru/goods/insignificant727482.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce641155.html
http://narcologia.ru/goods/calling19350.html
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