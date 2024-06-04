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呪術廻戦 一番くじ フィギュア ラストワン賞 ちょこのっこ 五条悟 夏油傑
商品番号 I31860657151
商品名

呪術廻戦 一番くじ フィギュア ラストワン賞 ちょこのっこ 五条悟 夏油傑
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 5,248 円
在庫状況 あり

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商品詳細

呪術廻戦一番くじ〜懐玉・玉折〜ラストワン賞五条悟1B賞夏油傑1C賞ちょこのっこフィギュアセットF賞タンブラー3の6点セットです。タンブラーの中身は・ちょこのっこ3人組・五条＆夏油ペア・伏黒甚爾ソロの3点です。タンブラーは箱から出し、袋のまま少し重ねて発送させて頂きます。
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