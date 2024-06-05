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商品詳細
ファイヤーキング Fire-kingキンバリー 緑 2個セット1960年代後期 USA製中古高さ:9.4cm横幅:上口部 直径7.8cm素材:耐熱ガラスカラー:緑アメリカアンティーク店で購入したものです。状態:2客とも年代物相応の洗い傷、塗装落ちなどが見られます。(写真10枚目)ヒビ、欠けは見られません。内面はツヤもあり比較的綺麗な状態です。ご理解の上ご購入をお願いします。カラー···緑グラス/カップ/酒器···マグカップ素材···ガラス
http://narcologia.ru/goods/choice244185.html
http://narcologia.ru/goods/organization602862.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate415348.html
ファイヤーキング キンバリー 緑 2個セット
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