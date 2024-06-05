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ファイヤーキング キンバリー　緑　2個セット
商品番号 U35148203121
商品名

ファイヤーキング キンバリー　緑　2個セット
ブランド名 ファイヤーキング
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ファイヤーキング　Fire-kingキンバリー　緑　2個セット1960年代後期　USA製中古高さ:9.4cm横幅:上口部　直径7.8cm素材:耐熱ガラスカラー:緑アメリカアンティーク店で購入したものです。状態:2客とも年代物相応の洗い傷、塗装落ちなどが見られます。(写真10枚目)ヒビ、欠けは見られません。内面はツヤもあり比較的綺麗な状態です。ご理解の上ご購入をお願いします。カラー···緑グラス/カップ/酒器···マグカップ素材···ガラス
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