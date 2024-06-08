美品 古伊万里唐草 銘銘皿揃 10枚セット



極錦 金彩 古伊万里様式【銘々皿揃(5客)】 木箱入 - 【公式】賞美堂本店オンラインショップ



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商品名:美品古伊万里唐草銘銘皿揃10枚セットカテゴリ:皿商品の状態:未使用。共箱は劣化がございますサイズ:約13.5cm（直径）。高さ3Cmこちらは美品の古伊万里唐草の銘銘皿揃え10枚セットです。未使用でとても状態良好，日常使いにも適しています。購入時にコレクションとして溜めていましたが、なかなか使用する機会がないため出品いたします。個人所有の自宅保管品ですので、細かな點を気にされない方の購入をお待ちしてます。詳細は写真にてご確認の上、購入をお願いいたします。どうぞこの機会に美しい古伊万里唐草の銘銘皿をお求めください。宜しくお願い申し上げます。