  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
本革3人掛けソファ IDC 大塚家具
商品番号 V73644237341
商品名

本革3人掛けソファ IDC 大塚家具
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 24,180 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

《お取引中の商品です。ご購入御遠慮ください。》ソファ買い替えのため出品します5年前大塚家具にて購入購入時価格およそ150,000円本革（牛）使用、脚部分は木ですサイズ）ソファ:横209cm奥行85cm高さ91cm座面高47cm色）ビスク色白ホワイトベージュ皮の色により汚れ等は目立ちやすいですが、大きな傷等はございません。頼メル便送料(25,400円)含めての値段です。多少のお値引検討いたしますのでお気軽にお声がけください。ご購入前に必ずコメントをお願いいたします。トリプルソファレザー
http://narcologia.ru/goods/revamp268422.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi605747.html
http://narcologia.ru/goods/choice661385.html
本革3人掛けソファ IDC 大塚家具
IDC大塚家具 エンツォダンブロシオ Enzo Dambrosio 本革 3pソファ 3 ...
本革3人掛けソファ IDC 大塚家具
GMFN84○himolla / ヒモラ 8150 3人掛けソファ トリプルソファ ドイツ IDC大塚家具 ハイバック 総本革 最高級 希少 展示品
本革3人掛けソファ IDC 大塚家具
IDC大塚家具】本革 3人掛けソファ&オットマン 東京都江東区 出張買取 ...
本革3人掛けソファ IDC 大塚家具
IDC大塚家具】JN 総革 3人掛けソファ ソフトタイプ アイボリー 出張 ...
本革3人掛けソファ IDC 大塚家具
売約済 全国可 IDC大塚家具30万オースチン3人掛け最高級本革 ...
本革3人掛けソファ IDC 大塚家具
本革3人掛けソファ IDC 大塚家具 | labiela.com
本革3人掛けソファ IDC 大塚家具
IDC大塚家具3人掛け本革ソファ - 中古家具・オススメ/ネット・フック ...
本革3人掛けソファ IDC 大塚家具
GMFK755○IDC大塚家具 Nジルバ 3人掛けソファ トリプルソファ 本革 オフホワイト ハイバック ノックダウン式 モダン 定価約17万 展示品
本革3人掛けソファ IDC 大塚家具
売約済　全国可　IDC大塚家具30万オースチン3人掛け最高級本革ソファー
本革3人掛けソファ IDC 大塚家具
首都圏送¥0〜大塚家具FrioJapan高級本革3人掛けソファーソファブラウン ...
本革3人掛けソファ IDC 大塚家具
未使用品 IDC大塚家具取り扱い 浜本工芸 高級 楢材 オーク材 本革 ...
本革3人掛けソファ IDC 大塚家具
GMFH447○IDC大塚家具 L/S LUXE 3人掛けソファ トリプルソファ 総本革 ダークブラウン 高級 モダン 定価約55万 美品
本革3人掛けソファ IDC 大塚家具
売約済　全国可　IDC大塚家具30万オースチン3人掛け最高級本革ソファー
本革3人掛けソファ IDC 大塚家具
大塚家具 ソファ 本革 3人掛け L/S Confort-11 72h限定 20580円引き ...
本革3人掛けソファ IDC 大塚家具
未使用品 IDC大塚家具取り扱い 浜本工芸 高級 楢材 オーク材 本革 ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru