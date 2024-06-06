本革3人掛けソファ IDC 大塚家具

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商品詳細
《お取引中の商品です。ご購入御遠慮ください。》ソファ買い替えのため出品します5年前大塚家具にて購入購入時価格およそ150,000円本革（牛）使用、脚部分は木ですサイズ）ソファ:横209cm奥行85cm高さ91cm座面高47cm色）ビスク色白ホワイトベージュ皮の色により汚れ等は目立ちやすいですが、大きな傷等はございません。頼メル便送料(25,400円)含めての値段です。多少のお値引検討いたしますのでお気軽にお声がけください。ご購入前に必ずコメントをお願いいたします。トリプルソファレザー
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