【希少】大阪万博 太陽の塔 オブジェ EXPO70 1970 当時物【岡本太郎】

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ご覧頂きありがとうございます！【太陽の塔 EXPO'70オブジェ】TOWEROFTHESUNBYTAROOKAMOTOシルバー高さ：約15cm現在、入手困難な『太陽の塔』オブジェです芸術家、岡本太郎さんのデザインです1970年万博当時のシンボルとなりました大阪万博当時に家族が購入したものです52年前の商品になりますので、多少汚れ、くすみ、ポツポツと小さなサビがあります全体を綺麗に拭いて発送しますヴィンテージ品、中古品ですご理解を頂ける方のご購入お待ちしています==================================〜補足〜『太陽の塔』には《４つの顔》があります黄金の顔・太陽の顔・黒い太陽そして。。『太陽の塔』は過去・現在・未来を貫いて生成する万物のエネルギーの象徴であると同時に、《生命の中心》《祭りの中心》を示したものです。博覧会の開催期間中、博覧会の来場者（約6,400万人）に多くの感動を与えました。(公式HP引用)===================================#たいようの塔#太陽の塔#大阪万博#関西万博#岡本太郎#万博記念公園#日本万国博#万国博覧会#国際博覧会#日本万国博覧会#日本国際博覧会#TAROOKAMOTO#MadeinEXPO70#EXPO70パビリオン#シンボルマーク#ライセンス#パビリオン#アンティーク#コレクション#タイムスリップ#キャラクター#ヴィンテージ#ビンテージ#調和の広場#４つの顔#70年万博#EXPO70#年代物#限定品#記念品#最先端#レトロ#懐かしい#昭和レトロ#あいみょん#置物#インテリア#フィギュア#オブジェ#シンボル#シルバー#骨董品#グッズ#マスク#1970年#1970#2025#万博#科学#鉄器#記念#公式#貴重#希少#レア#彫刻#Osaka#banpaku#okamototaro#TOWEROFTHESUN#JAPAN#vintage#Antique#当時物#当時品#ディスプレイ#雑貨#エネルギー#芸術は爆発だ#万物の象徴