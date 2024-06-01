SWAROVSKI クリスマスツリー クリスタル スワロフスキー 保証書付

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商品詳細
素人検品ですが、傷・欠けなくキレイな状態です。廃盤商品ですので希少なお品です。■FelixtheChristmasTrees■メーカー品番：665024■H：約4cmD：約1.2cm■付属品⋯箱・保証書(箱の状態良好)美品ではありますが、自宅保管しておりました事ご理解いただきご検討くださいませ。素材···クリスタル
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