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SWAROVSKI クリスマスツリー クリスタル スワロフスキー 保証書付
商品番号 U88359196401
商品名

SWAROVSKI クリスマスツリー クリスタル スワロフスキー 保証書付
ブランド名 スワロフスキー
特別価格 税込 2,952 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素人検品ですが、傷・欠けなくキレイな状態です。廃盤商品ですので希少なお品です。■FelixtheChristmasTrees■メーカー品番：665024■H：約4cmD：約1.2cm■付属品⋯箱・保証書(箱の状態良好)美品ではありますが、自宅保管しておりました事ご理解いただきご検討くださいませ。素材···クリスタル
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