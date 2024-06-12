【美品】 《リチャードジノリ》ベッキオジノリ　スーププレート 20cm

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カレー・シチュー・パスタなど盛ることもできひとつあると便利なアイテム。プレートの外側をウイングや羽根とか呼びこのウイングがついているものがフォーマルであり正式です。おもてなし用に百貨店で購入、数回程使用後は空調管理された部屋の専用食器棚で保管しておりました。※おもてなし用のため同じものが10枚ございます。2枚から出品しております。枚数や同梱などご要望お問い合わせ下さい。食器が大好きでおもてなし用や仕事の写真用に色違いやサイズ違いをたくさん集めております。ベッキオジノリホワイトは21種類ございます。同梱にてお値引きさせて頂きます。#ゴンリチャードジノリベッキオホワイトでご検索＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝■ブランド：リチャードジノリ（RichardGinori）■シリーズ ベッキオジノリホワイト■商品名： スーププレート■サイズ： 20.5cm×4.3cm＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝#ゴンリチャードジノリブルーローズ#ゴンリチャードジノリベッキオホワイトベッキオジノリホワイト「ベッキオ」とはイタリア語で「古い」の意。18世紀に誕生した最古のシェイプのひとつでバロック様式の格調高いレリーフが特徴白磁の代名詞とされるベッキオジノリホワイトは、アイテムのバリエーションも豊富で、シーンや食材を選ばず、日常からおもてなしまで対応【ほぼ新品】《リチャードジノリ》ベッキオジノリ スーププレート20cm#ベッキオジノリホワイト#ホワイトベッキオ#スープ皿リチャード・ジノリ(RichardGinori)ベッキオホワイトスーププレート20cm0145[並行輸入品]お皿/お椀/デザート食器···スープカップカラー···ホワイト皿/プレート形状···丸