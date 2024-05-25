スタバ スノードーム Starbucks togoカップ スターバックス

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。2018年に日本限定で販売されたスノードームです。即完売になった商品で今では入手困難なお品物です。タグやシール等剥がしてしまいございませんが、箱内で保管しており新品未使用です。箱がない為、エアパッキンにて梱包しお送り致します。一度は人の手に渡った物ですので、ご理解頂ける方のみ購入をお願い致します。自宅保管なので神経質な方はご遠慮ください。どうぞ宜しくお願い致します。
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