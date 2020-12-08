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涅槃仏（涅槃像）の石仏 釈迦如来を天然青御影石で彫刻 涅槃仏（涅槃像）の石仏 釈迦如来を天然青御影石で彫刻



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こちらの仏像は昔祖父の家を建て替えする際、父の倉庫に移した時の物の一つです。約20年間置いたまま。材料は分からない、とても重い。両手じゃないと持ち上げる事が難しい。表面に風化してる部分あり。不規則な穴もあります。元からなのかどうか不明。重さ11.2kg高さ37cm横30cm奥行き20cm価格相談できます。コメントください。種類···その他種類···風水高さ···30～39.9cm