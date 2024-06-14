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希少【Call To Worship】フンメル　特大33cm
商品番号 S80517963383
商品名

希少【Call To Worship】フンメル　特大33cm
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 11,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ドイツのゲーベル社(リヤドロと並ぶドイツの高級陶磁器人形ブランド)センチュリーコレクションのフンメル人形\"CallToWorship\"です。　33cmの特大サイズです。ドイツの城壁、ヨーロッパの街並みを彷彿とさせてくれます。時計は動きますが、大幅に遅れます。カチッコチッと心地よい響きがあります。電池を入れる裏面に破損があります。大きさのご参考までに、10cmの高さのお人形さんと撮りました。サイズ(約):高さ33cm生産国:西ドイツ専用のお箱付き希少な西独製1988年の1年間だけの製造の品個人的には、日本では見たことがありません。他にも、フンメル人形を出品しています。よろしければ、ご覧ください。#ミラベル’ｓフンメル人形どうぞよろしくお願いいたします。HummelhummelフンメルGoebelgoebelゲーベル高級陶磁器人形陶磁器人形陶器人形男の子少年ドイツヨーロッパクリスマス
http://narcologia.ru/goods/providence764794.html
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