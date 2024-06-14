ノリタケ　柴犬柄　コレクターマグカップ　新品　ケース付き　希少

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商品詳細
ノリタケ400CCのマグカップです。柴犬柄です。電子レンジ対応。ケース付き、新品未使用です。自宅保管しました。 【サイズ】高さ約9cm 幅（最大）12.5cm 直径8.5cmです。 状態は画像参照。ケース付きの出品です。ご理解の上のご購入をお願いします。 神経質な方や完璧を求める方はご購入を控えてください。
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