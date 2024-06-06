新品未使用!! ウェッジウッド パスタ皿 ペア スクエア エスリアル101

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頂き物ですが、まだ小さい子もいて危なっかしくてうちでは使う機会がないため出品致します。撮影のため箱から取り出しましたが、それ以外は頂いた際に蓋を開封したのみで保管しておりました。《サイズ》23.5cm×23.5cm、高さ6.5cm《定価》1枚3,300円(税込)以下サイトより”101(ワンオーワン)”とは“100で収まりきらないヴァリエーションの多さ”を意味し、個々のスタイルに合わせたアレンジを自由自在に楽しめるパターンです。和洋中どんな料理にも合わせやすい使い勝手の良いシンプルなシェイプに、砂紋から想を得た曲線のエンボス模様がアクセントとなっています。その他、気になる点があれば購入前にご確認下さい。#ウェッジウッド#WEDGWOOD#皿#パスタ#スープ#サラダ#ホワイト#白#スクエア#洋食器#引き出物#贈り物#結婚祝い#出産祝い#内祝い